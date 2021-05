RFI et France 24 ont diffusé ce vendredi 30 avril, un entretien que Patrice Talon leur a accordé à Cotonou. Le président béninois a répondu volontiers aux questions des journalistes Christophe Boisbouvier (RFI) et Marc Perelman (France 24) sur les violences électorales au Bénin et l’emprisonnement des figures de l’opposition. Cet entretien est diversement apprécié par les acteurs politiques. L’opposant béninois Léonce Houngbadji trouve par exemple que cette sortie a été « une tragi-comédie, un naufrage ».

Il critique même Patrice Talon pour avoir choisi RFI et France 24 puisque très récemment, le numéro 1 béninois critiquait les médias étrangers. « Je voudrais vous faire remarquer qu’il y a quelques jours seulement, au lendemain du 11 avril 2021, à sa résidence à Cotonou, Patrice Talon a traité la presse internationale de tous les noms, parce qu’il n’a pas réussi à soumettre tous les médias étrangers pour qu’ils chantent ses louanges » a déclaré Léonce Houngbadji ce vendredi 30 avril sur Africa Radio.

« Ceux qui nous regardent de loin, et qui ne comprennent rien à ce que nous faisons »

Le président avait effectivement affirmé que le développement du Bénin ne dépendait pas de « ceux qui nous regardent de loin, et qui ne comprennent rien à ce que nous faisons ». Il parlait justement de la presse internationale. Une presse à qui il a même donné des leçons de professionnalisme. En effet, selon lui, « le professionnalisme requiert qu’on regarde ce qui se passe chez celui qu’on observe avant de porter un jugement ».