Absent depuis quelque temps du débat politique, l’ancien ministre Théophile Yarou n’est pas prêt de faire un comeback pour l’instant. Interpellé par nos confrères de Matin Libre pour opiner sur les sujets d’actualité, l’ancien Secrétaire exécutif national adjoint de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) s’est refusé à tout commentaire. Pour le moment, il est passé à autre chose.

« Je ne veux plus parler de politique. Je ne veux pas réagir sur la nomination du chef de file de l’opposition, sur l’actualité politique, sur tel qui pourrait entrer ou non au gouvernement. Non ! ». Telle est la réponse de l’ancien ministre au journaliste du matin Libre qui l’a joint au téléphone. Après insistance, il lâche «de toute façon, je n’ai pas envie de réagir, je n’ai pas envie de me faire entendre. Même ce que je fais avec vous, ce n’est pas une interview que je vous donne mais c’est une courtoisie que je vous fais ».

Il confie être en «vacance politique … ». Il informe qu’il se repose chez lui à Abomey-Calavi. Théophile Yarou laisse entendre qu’il se consacre à autre chose pour l’instant. «Vous savez, dans la vie, il n’y a pas que la politique hein. Il faut aussi de temps en temps se consacrer à sa famille », relève-t-il. L’ancien ministre dit qu’il ne veut pas réagir sur le plan politique. Il est actuellement en position d’observateur.