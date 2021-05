L’un des gouverneurs du parti républicain à avoir rompu avec Donald Trump depuis l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole américain, Hutchinson a accusé l’ancien président de semer la division au sein du parti. Le gouverneur de l’Arkansas, au cours d’un entretien avec CNN a déploré l’attitude de certains républicains de la Chambre, probablement manipulés par Trump, qui tentaient d’évincer la représentante Liz Cheney de sa position de présidente de la conférence du Parti républicain pour avoir été la bête noire de Trump.

Lundi, le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy a déclaré qu’il avait officiellement programmé un vote mercredi pour retirer Cheney de son poste. « Chaque fois que nous n’avons pas le président au pouvoir de notre parti, vous avez divisé la direction, vous avez de nombreuses voix différentes », a déclaré Hutchinson. « Et l’ancien président Trump divise notre parti, il est donc important que nous ne nous unissions pas à quelqu’un qui divise notre parti », a-t-il ajouté.

Trump “ne devrait pas définir notre avenir”

D’après Hutchinson, qui est à la fin de ses mandats en tant que gouverneur, la représente Cheney, qui est la républicaine n ° 3 de la Chambre, ne devrait pas être « évincée pour un vote de conscience ». « Je crois que nous devons nous concentrer sur plus de choses qui nous rassemblent que pour nous séparer, et descendre et voir l’ancien président Trump, pour moi, provoque plus de division qu’autre chose », a-t-il déclaré.

Le gouverneur sortant a qualifié d’« inutiles » les attaques de Trump contre des dirigeants du parti républicain comme le leader de la minorité au Sénat Mitch McConnell et a déclaré qu’il ne soutiendrait pas Trump s’il se présentait à nouveau à la Maison Blanche en 2024. « Il ne devrait pas définir notre avenir. Nous devons le définir nous-mêmes », avait-il déclaré en février dernier. Pour rappel, la représente Liz Cheney est l’une des 10 républicains qui ont voté pour destituer Trump pour la deuxième fois.