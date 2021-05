La situation d’un appareil de la compagnie aérienne Ryanair défraie la chronique dans les colonnes des médias allemands. En effet, ce dimanche soir, l’appareil a été contraint de se poser à l’aéroport de Berlin a fait savoir la police allemande. Alors que la police ne donnait pas grands détails sur les causes de l’atterrissage forcé, la presse quant à elle, dévoile beaucoup d’informations sur cette situation. Le quotidien Bild Zeitung fait remarquer qu’il s’agit en effet d’une alerte à la bombe.

L’avion transportait au total, 160 personnes. L’atterrissage a eu lieu à l’aéroport Berlin-Brandebourg, dans le sud de la capitale allemande. L’avion ne bougera visiblement pas tant que les mesures nécessaires de sécurité ne seront pas entreprises. Une fouille minutieuse aurait eu lieu après l’atterrissage. Les bagages des passagers ont été déposés sur tarmac afin que des équipes cynophiles puissent procéder aux fouilles.

Atterrissage d’urgence…

Plusieurs véhicules appartenant à la police auraient entouré l’appareil toujours selon les informations rapportées par la presse allemande. «L’appareil de la compagnie Ryanair a demandé un atterrissage d’urgence et obtenu immédiatement une autorisation», a confié le porte-parole de l’aéroport, Jan-Peter Hack au quotidien Bild. «Il se trouve en position de stationnement et la police et les pompiers sur place avaient été conduits dans le terminal afin d’y être restaurés. », a poursuivi le porte-parole.