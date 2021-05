le groupe d’experts du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye, publiait en mars, un rapport mettant en garde contre “un drone armé autonome traqué une cible humaine“. Selon le rapport, le drone a attaqué un humain sans en recevoir l’ordre spécifique. Tous les détails de l’incident n’ont pas été publiés, mais le rapport témoignait des préoccupations des organisations internationales sur l’existence, la prolifération et le danger des armes autonomes mortelles.

Une menace à éviter

Dans leur rapport en Mars dernier, les experts des Nations Unies ont fait mention d’un incident qui avait vu un drone Kargu-2 prendre en chasse un soldat « sans de tout évidence en avoir reçu l’ordre exprès ». Le Kargu-2 est un quadcoptère armé, fabriqué par la société turque STM. Bien entendu, le soldat ciblé et pris en chasse faisait partie des troupes du général Haftar. La Turquie ayant pris fait et cause dans le conflit libyen pour le gouvernement d’Union Nationale de Fayez el-Sarraj.

Selon l‘expert Zak Kallenborn, du ‘’Consortium national pour l’étude du terrorisme et des réponses au terrorisme’’ dans le Maryland aux États-Unis, cette attaque était probablement la « première fois que des drones attaquent des humains de manière autonome » et c’était inquiétant. Car, le principal problème était de savoir si ces « armes autonomes », pouvaient faire la distinction entre des menaces de divers ordres, ou même entre civils et soldats.

Le Kargu-2 est selon ses concepteurs, destiné à « la guerre asymétrique et les opérations antiterroristes ». Efficace contre des cibles statiques ou mobiles grâce à ses capacités de traitement en temps réel, ainsi que ses algorithmes d’apprentissage automatique. En plus de cela, le drone a diverses options, toutes plus technologiques les unes que les autres.

Il serait efficace pour les opérations diurnes et nocturnes, dispose entre autres, de diverses options de munitions, d’un zoom optique x10 et peut s’autodétruire. Sa portée est de 3005 km, son autonomie de 30 minutes en vol, peut atteindre une altitude maximale de 2 800 mètres et a une vitesse maximale de 72 km/h. Mais surtout, le Kargu-2 « peut être utilisé à la fois manuellement et de manière autonome », et c’est cette dernière capacité qui avait attiré l’attention des experts des Nations Unies.