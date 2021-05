Mardi, l’ancien président américain Donald Trump a persisté dans ses accusations concernant les origines du virus du covid-19. Selon lui, ce dernier a bel et bien été créé ou s’est échappé du laboratoire de Wuhan. Raison d’ailleurs pour laquelle il a expliqué qu’il n’arrêterait pas d’appeler cette maladie, le « virus chinois ».

Dans un communiqué, il a expliqué que tout le monde voyait désormais qu’il avait bel et bien raison. Il y a quelques semaines, plusieurs rapports ont confirmé qu’il était possible que le virus se soit échappé d’un laboratoire de Wuhan, même si, à ce jour, il n’en existe pas la moindre preuve. L’hypothèse reste toutefois sur la table.

Trump persiste et signe sur l’origine du covid-19

De quoi pousser Trump et les Républicains à crier victoire. Ces derniers appellent également l’exécutif à ouvrir une enquête. Un point en plus également pour l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, qui n’a pas manqué de railler celles et ceux qui ne le croyaient pas. Pour autant, il est important de rappeler que le rapport rendu n’affirme pas que le virus s’est échappé d’un laboratoire, mais que la possibilité ne peut pas être exclue.

Aucune preuve concrète n’a été divulguée

D’ailleurs, ni Trump ni son secrétaire d’État à l’époque, Mike Pompeo, n’ont jamais donné la moindre preuve étayant leurs propos. De son côté, la Chine continue de nier, expliquant qu’elle n’a rien à voir dans cette histoire. Enfin, l’OMS souhaite tout faire pour que ne soient jamais prononcés les termes « virus chinois » ou « virus de Wuhan » afin de ne pas stigmatiser les personnes asiatiques.