L’affaire du vol Ryanair dans lequel se trouvait le journaliste d’opposition Roman Protassevitch et sa compagne, continue de faire la une de la presse internationale. Les autorités biélorusses justifient l’interception de l’avion par une alerte à la bombe. Cette raison est cependant rejetée par l’Union européenne. Depuis cet incident, le président biélorusse qui apparaît de plus en plus isolé, bénéficie du soutien du soutien de la Russie.

« Nous devons comprendre ce qui s’est passé »

Contrairement aux pays de l’occident le président russe Vladimir Poutine croit aux raisons avancées par le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, dans cette affaire. Selon Dimitri Peskov, porte-parole du chef de l’Etat russe : « Le Kremlin ne voit pas de raison de ne pas croire les dirigeants biélorusses ». Il a également critiqué la position des occidentaux qui jugent et appliquent des mesures punitives à la Biélorussie, sans connaître davantage les détails de cette affaire. « Tout ceci doit faire l’objet de réflexion, nous devons comprendre ce qui s’est passé. Le président biélorusse a déclaré que l’alerte à la bombe venait de Suisse, et pour l’instant nous n’avons vu aucun démenti, aucune déclaration des pays européens. Ces pays n’ont aucune volonté de comprendre, et pour l’instant ils réagissent beaucoup trop vite » a-t-il ajouté.

L’OAIC invité à enquêter

Notons que le détournement du vol de Ryanair avait été condamné par une grande partie de la communauté internationale. Les membres du conseil de sécurité de l’ONU et les USA ont qualifié, dans une déclaration conjointe, cet incident de « sans précédent et inacceptable ». Ils ont également exhorté « l’organisation de l’aviation civile internationale (OAIC) à enquêter d’urgence » sur une « mise en danger de la sécurité aérienne » qui repose « sur de faux motifs ». Pour mémoire, le lundi 24 mai dernier, l’Union européenne avait décidé de fermer son espace aérien à la Biélorussie et d’appliquer toute une série de sanctions contre le pays.