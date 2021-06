L’usage de certains pesticides dans le milieu professionnel est nuisible à la santé. En effet, une étude menée par l’institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) publiée ce mercredi 30 juin 2021, fait état d’une « présomption forte » de la relation entre l’exposition professionnelle aux pesticides et six maladies dont trois types de cancer.

L’inquiétude est toujours la même avant la naissance de l’enfant

Ces derniers sont des myélomes multiples, les lymphomes non hodgkiniens et la prostate. Les chercheurs de l’Inserm ont fait savoir qu’il y a, chez l’enfant, une « présomption moyenne » pour la « leucémie aiguë lymphoblastique », si le père se trouve exposé aux pesticides en milieu professionnel, pendant la « période préconceptionnelle ». Par ailleurs, l’inquiétude est toujours la même avant la naissance de l’enfant. Sur ce point, l’étude évoque une « présomption forte d’un lien » entre les tumeurs de la moelle épinière et du cerveau et l’exposition des parents en milieu professionnel, avant la naissance. Durant l’étude, un produit a été particulièrement mis en lumière pour ses effets néfastes sur la santé. Il s’agit en effet du glyphosate.

Les experts ont exhorté les autorités à réduire l’utilisation des pesticides

Pour cette substance, l’étude conclut « à l’existence d’un risque accru de lymphomes non hodgkiniens avec une présomption moyenne de lien ». Un autre produit, le chlordécone, a aussi été évoqué au cours de l’expertise. Cette dernière a confirmé l’existence d’une « présomption forte d’un lien entre l’exposition au chlordécone de la population générale et le risque de survenue de cancer de la prostate ». Notons que même si les experts n’ont pas fait de recommandations, ils ont exhorté les autorités à réduire au maximum l’utilisation des pesticides. Dans un communiqué, le porte-parole de l’ONG Générations Futures, François Veillerette, a indiqué qu’ : « il est plus que temps pour le gouvernement d’agir vraiment pour une réduction forte de l’usage des pesticides ».