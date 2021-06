Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a récemment accordé un entretien à plusieurs radios béninoises dont Radio Bénin, Océan FM et Frissons radio. Il a abordé un certain nombre de sujets liés à l’actualité nationale comme l’affaire Reckya Madougou et la vaccination contre la Covid-19.

“Je ne sais pas plus que vous”

En ce qui concerne l’ affaire Madougou, M Houngbédji a clairement fait comprendre à ses vis-à-vis qu’il n’était pas mieux informé qu’eux. « Je ne sais pas plus que vous sur la façon dont la justice conduit ce dossier » a-t-il déclaré. Ce qu’il sait par contre, c’est « que la justice a besoin de sérénité pour rendre une décision qui soit au-dessus de toutes critiques objectives ».

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement rappelle que l’ancienne candidate recalée à la présidentielle du 11 avril, a rencontré ses avocats régulièrement et a pu être écoutée par une commission d’instruction de la Criet. « La suite va être décidé et nous serons tous informés » a-t-il poursuivi comme pour dire que le gouvernement n’est pas impliqué dans ce dossier et qu’il revient uniquement à la justice de dire le droit.