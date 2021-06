Le 7 juin dernier, comme une traînée de poudre, l’histoire de la femme sud-africaine, Gosiame Thamara Sithole, qui a battu le record des naissance en accouchant de 10 bébés, avait fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Elle aurait ravi la vedette à la femme marocaine qui avait accouché de 9 enfants. Toutefois, BBC qui avait lui aussi rapporté l’histoire, a publié un autre article dans lequel il qualifie l’histoire de fausse.

D’après le média citant des sources locales, ils n’existent aucune preuve de la naissance de ces 10 bébés. Ce qui remet en cause la réalité de cette annonce. De plus, Mme Sithole, jeune femme de 37 ans, serait même en vertu de la loi sur la santé mentale placée en observation dans un établissement psychiatrique où elle bénéficie d’un soutien. BBC a rapporté que d’après le gouvernement provincial, aucun hôpital de la province de Gauteng n’a enregistré la naissance de décuplés. Des tests auraient même démontré que la prétendue mère des 10 n’a même pas été récemment enceinte, à en croire le gouvernement provincial.

Des poursuites annoncées

Selon le groupe de média Independent Online (IOL) qui avait rapporté pour la première l’information, « Mme Sithole avait mis au monde les enfants le 7 juin à l’hôpital universitaire Steve Biko (SBAH), dans la capitale, Pretoria, et que le personnel était mal préparé » a rapporte BBC. Toutefois, le gouvernement provincial après investigation a déclaré qu’il ne s’agit que d’allégations non fondées. « Ces allégations sont fausses, non fondées et ne servent qu’à ternir la bonne réputation du Steve Biko Academic Hospital et du gouvernement provincial du Gauteng », indique une déclaration du gouvernement local cité par BBC. La province aurait d’ailleurs, en projet d’engager des poursuites judiciaires contre les groupe de presse IOL.