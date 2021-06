L’homme qui a agressé un livreur Uber Eats et proféré des insultes racistes dimanche dernier près du Brasco a finalement été arrêté à Paris ce mardi 1er juin. Le jeune homme de 24 ans a été placé en garde à vue pour violences aggravées et menaces de mort aggravées. Celui qui apparaissait dans la vidéo ayant suscité une vague d’indignations sur les réseaux sociaux s’était illustré par la violence physique et verbale qu’il a déployée au cours de la soirée du dimanche.

Il avait en effet pris à partie un Noir qui officiait en tant que livreur Uber Eats. Quelques minutes plus tôt, il avait été notifié au mis en cause qu’il ne pouvait pas prendre le dîner dans le restaurant en raison du couvre-feu. Il serait visiblement sorti assez furieux et s’est attaqué au livreur qui écoutait de la musique. Il reprochait notamment à la victime que le volume de sa musique était trop élevé.

Un flot d’insultes racistes…

Après l’avoir violenté, il s’est également évertué à s’attaquer à une autre femme de couleur qui avait enregistré l’incident. Dans la vidéo, on peut entendre l’homme prononcer un flot non négligeable de propos et insultes à caractère raciste. La situation avait amené les autorités à procéder à une fermeture administrative du restaurant pour une durée de sept jours. Plusieurs centaines de personnes s’étaient rassemblées devant le restaurant au lendemain de l’incident pour exiger la mise aux arrêts de l’homme.