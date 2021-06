Quelques jours après le décès de sa mère, Angélique Kidjo a laissé lire sur son compte Instagram des mots qui traduisent en effet les sentiments qui l’animent suite au départ de cette dernière. « Maman, tu me manques tellement. Ta lumière m’a toujours guidée et continuera toujours à me guider. Repose en paix. », peut-on lire dans la publication qu’elle a faite sur le réseau social.

La disparue du nom d’Yvonne Kidjo a rendu l’âme au cours du week-end écoulé à 94 ans. L’annonce du décès n’a été faite que ce dimanche. La star d’origine béninoise est restée très attachée à sa mère qu’elle prend pour modèle. A l’occasion de la célébration de la fête des mères, elle avait publié une photo d’elle avec cette dernière sur les réseaux sociaux en signe d’hommage.

Quelques années après le décès d’Oscar Kidjo

La disparue avait également eu une carrière dans le domaine artistique. Elle avait été chorégraphe et a été la première femme au Bénin à diriger un groupe artistique. Rappelons que la nouvelle du décès de la mère d’Angélique Kidjo intervient après le départ en 2018 du frère aîné de la star. Oscar Kidjo avait tiré sa révérence le vendredi 13 juillet 2018.