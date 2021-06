La situation sanitaire de l’opposant béninois Joël Aïvo, incarcéré depuis quelques mois, deviendrait de plus en plus inquiétante. En effet, selon plusieurs sources proches du professeur, qui ont requis l’anonymat, la santé de ce dernier se serait fortement détériorée ces derniers jours. Cela est dû au fait qu’il a contracté le coronavirus (covid-19), trois semaines plus tôt, à cause de ses conditions de détention qui laissent à désirer.

Ses avocats ont réagi

Le professeur Joël Aïvo n’aurait pas passé son séjour en prison tout seul. Selon nos sources, il aurait passé environs deux mois avec 38 autres prisonniers. Certains parmi ces derniers étaient déjà malades avant leur arrivée en prison. Cependant, vu que la santé de l’homme politique devenait préoccupante ses avocats ont réagi, demandant à ce qu’on lui change de cellule. Ainsi, ce n’est que le 09 juin 2021, que les autorités pénitentiaires lui ont changé de cellule. Notons qu’à ce niveau, l’opposant avait déjà été contaminé au coronavirus. Au regard du fait que rien n’était fait, ce dernier a menacé le régisseur de le tenir responsable de sa maladie.

Il est accusé de blanchiment de capitaux

C’est ce qui a visiblement amené l’administration pénitentiaire à donner son aval pour la réalisation d’un dépistage qui a eu lieu le 17 juin dernier. Pour mémoire, l’arrestation de Joël Aïvo avait défrayé la chronique avec celle de l’opposante Reckya Madougou. Plusieurs voix s’étaient élevées pour réclamer leur libération. Accusé de blanchiment de capitaux et d’atteinte à la sûreté de l’Etat béninois, son procès est prévu pour le 15 juillet 2021. Pour mémoire, depuis son incarcération Joël Aïvo a reçu beaucoup de soutien. Parmi ceux-ci, figure le président du Parti Vert du Bénin (PVB), Prince Boris Aké, qui avait estimé que le professeur était traité « comme à Guantánamo ».