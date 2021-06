Le 23 mai dernier, alors qu’il prononçait son discours d’investiture à Porto-Novo, Patrice Talon a dit que l’autre devise du Bénin devrait être « Liberté, Démocratie et Bonne gouvernance ». C’est très certainement son crédo pour le nouveau mandat qu’il entame. L’opposition promet déjà de le prendre au mot.

« Nous avons pris acte du discours d’investiture du chef de l’Etat pour les cinq ans à venir et nous allons le prendre au mot. Nous allons voir si par rapport au crédo de liberté et de démocratie, les choses ont évolué. Et c’est en ce moment que nous allons apprécier. Nous attendons que les cinq ans à venir ne soient pas à l’image des cinq ans que nous venons de vivre » a déclaré le trésorier général adjoint des FCBE Prosper Adoukonou sur la radio nationale. L’opposant ne cache pas son insatisfaction en ce qui concerne la gouvernance de Patrice Talon.

Sous « l’ancien mandat, nous avons eu quelques problèmes avec les mots liberté et démocratie »

Il estime que sous « l’ancien mandat, nous avons eu quelques problèmes avec les mots liberté et démocratie ». Prosper Adoukonou attend donc beaucoup du régime de la Rupture sur les questions de liberté et de démocratie. Rappelons que le secrétaire exécutif national de son parti Paul Hounkpè, est le chef de file de l’opposition. Il a déjà émis le vœu de rencontrer le numéro 1 béninois pour discuter des sujets qui préoccupent l’opposition.