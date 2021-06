La saignée se continue au sein du parti de la mouvance, Bloc Républicain (BR). Le parti présidé par le ministre Abdoulaye Bio Tchané a enregistré une autre démission ce mardi 29 juin 2021. Dans la 6ème Circonscription électorale, le conseiller communal BR de la mairie d’Abomey-Calavi, Gilles Agossou a démissionné. C’est par un exploit d’huissier, que Gilles Agossou a notifié au premier responsable du parti sa démission. Dans sa démission, il a notifié ses griefs contre les responsables de ce bloc.

Le désormais ex-conseiller communal BR de la mairie d’Abomey-Calavi, Gilles Agossou dénonce le mépris total de certains responsables à l’égard des militants dans tout le pays et dans l’arrondissement de Godomey en particulier. Il fustige le parachutage d’inconnus à la tête des instances de la 6è circonscription électorale et la non-assistance aux militants lors des événements internes. L’élu communal et membre fondateur du Bloc Républicain met en exergue aussi le dysfonctionnement au sommet du parti, source d’incohérence et de cacophonie dans les décisions internes. Il quitte le parti mais reste fidèle à son engagement de soutenir les actions du chef de l’Etat.