Il y a eu changement à la tête de la Banque mondiale et dans d’autres institutions financières. Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, n’est plus gouverneur de la Banque mondiale pour le Bénin. Désormais, c’est son collègue de l’économie et des finances, Romuald Wadagni qui le remplace à ce poste. C’est la conséquence de la composition du premier gouvernement du second mandat de Patrice Talon à la tête du Bénin.

Selon les informations, ce n’est pas à la Banque mondiale seule que le ministre Wadagni remplace son collègue Bio Tchané. En dehors de la Banque mondiale, Abdoulaye Bio Tchané laisse sa place dans plusieurs autres instances financières. A la Banque islamique de développement (BID), Romuald Wadagni a aussi pris la place de Bio Tchané. Dans la tradition, le poste de gouverneur représentant, est souvent occupé par des ministres du plan. Mais, il revient à chaque pays de désigner son représentant en fonction de son organisation interne. Visiblement, c’est ce qui se passe dans le cas du Bénin. Car, avec la formation du nouveau gouvernement, certaines taches du ministère du plan sont revenues au ministère de l’Economie et des finances.