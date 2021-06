Un opposant biélorusse détenu dans le cadre d’une répression l’année dernière, s’est poignardé à la gorge mardi lors d’une audience devant le tribunal de Minsk. Il s’est poignardé après avoir été informé que sa famille et ses voisins risquaient des poursuites s’il ne plaide pas coupable. Des images ont montré Stepan Latypov, 41 ans, allongé sur un banc en bois à l’intérieur de la cage de prisonnier dans la salle d’audience, avec des policiers debout autour de lui et des spectateurs hurlaient.

Viasna, une ONG de défense des droits humains, surveillant le procès de Stepan Latypov, a déclaré qu’elle pense que l’activiste avait tenté de se suicider suite à des pressions en détention. Des images montraient Latypov transporté vers une ambulance en attente avec des taches de sang sur sa chemise. Les médias locaux et Viasna ont déclaré qu’il était toujours en vie mais qu’il avait été placé dans un coma provoqué à l’hôpital.

Un prisonnier politique

D’autres rapports locaux ont suggéré que Latypov avait pris « un objet, peut-être un stylo » dans un dossier contenant des documents avant de se poignarder. Viasna, qui, avec d’autres groupes, l’a déclaré prisonnier politique l’année dernière, a déclaré qu’il avait comparu devant le tribunal avec des ecchymoses et qu’après l’interrogatoire de son père, Latypov avait grimpé sur un banc et s’était poignardé au cou. « Le militant biélorusse, le prisonnier politique Stsiapan Latypau s’est tranché la gorge aujourd’hui dans la salle d’audience », a écrit la figure de l’opposition en exil Sviatlana Tsikhanouskaya sur Twitter.

“Le résultat de la terreur d’État, des répressions et de la torture”

« Il a été menacé de persécution de sa famille s’il ne se reconnaissait pas coupable. C’est le résultat de la terreur d’État, des répressions et de la torture en Biélorussie. Nous devons l’arrêter immédiatement ! », a ajouté l’opposant. En effet, les gardes à proximité n’avaient pas pu ouvrir immédiatement la cage du prisonnier car ils n’avaient pas les bonnes clés, a rapporté le média indépendant Nasha Niva. « Au moment où la cellule a été ouverte, Stepan avait déjà perdu connaissance », a rapporté le média.

Dans le pays, des milliers d’activistes et de manifestants de l’opposition ont été arrêtés et jugés dans le cadre d’une répression sévère contre les manifestations anti-gouvernementales qui ont éclaté l’année dernière. Stepan Latypov, avait été arrêté en septembre dernier et a été jugé ce mardi à Minsk, la capitale, pour plusieurs chefs d’accusation, notamment la création de symboles de protestation et la résistance aux forces de l’ordre.