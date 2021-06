Alors qu’il s’apprête à quitter son rôle de PDG d’Amazon, Jeff Bezos a d’ores et déjà la tête tournée vers ses prochains exploits. Au programme ? Un voyage en direction de l’espace. En effet, il participe au premier lancement de sa société Blue Origin, qui organise des voyages touristiques, d’un tout nouveau genre.

Un voyage auquel participera son frère. Les deux hommes, qui ont toujours voulu se rendre dans l’espace, semblent ainsi sur le point de réaliser leur rêve. Une troisième personne participe également à ce voyage. Un ticket a effectivement été mis aux enchères. Pour le moment, nul ne sait qui sera l’heureux élu.

Jeff Bezos prêt à partir à plus de 100km d’altitude

C’est à bord de la capsule New Shepard que tout le monde prendra la direction des étoiles. Le fameux troisième ticket, lui, est actuellement disponible à l’achat. Les enchères l’ont fait grimper à 2.8 millions de dollars. Pour autant, l’annonce de Jeff Bezos, selon laquelle le départ sera imminent, pourrait faire grimper les prix. Les trois compères partiront à plus de 100km d’altitude avant de redescendre à l’aide d’une rétrofusée et de plusieurs parachutes.

6.000 personnes tentent la vente aux enchères

À ce stade, 6.000 personnes de 143 pays différents ont décidé de tenter leur chance. Les enchères se déroulent jusqu’au 12 juin prochain. Les fonds récoltés seront reversés à l’association Club for the future, gérée par Blue Origin. Une association dont l’objectif est de pousser les plus jeunes, vers des carrières scientifiques, en les subventionnant.