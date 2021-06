Les membres de la famille du célèbre chanteur de reggae jamaïcain Bob Marley, qui dirigent la société Marley One ont annoncé le lancement de leur propre gamme de champignons hallucinogène. La gamme de produits comprendra une gamme de teintures de champignons fonctionnelles de différentes espèces qui offriront une gamme d’avantages pour la santé et l’immunité. « Quand Bob et moi étions jeunes, nous suivions un régime alimentaire strict et naturel et nous incluions des champignons médicinaux », a déclaré la veuve de Marley, citée par Celebstoner.

« Les champignons correspondent à notre vision d’un monde transformé pour de bon grâce aux produits naturels », a-t-elle ajouté.La gamme propose également des « champignons fonctionnels » non psychoactifs, qui utilisent des champignons adaptogènes qui mettent en évidence « le lien de la marque avec la Jamaïque » et offrent une variété d’avantages pour la santé en aidant le corps à résister aux facteurs de stress biochimiques. Marley One prévoit également de proposer très bientôt des bonbons gélifiés aux champignons, des capsules et des cosmétiques.

Vénéré l’histoire ancienne

« Nous savons que Bob serait fier de ce que nous construisons », a expliqué la veuve, Marley Rita. « Notre famille a toujours vénéré l’histoire ancienne et le potentiel de transformation des dons de la nature. » Il y a sept ans, la famille Marley avait lancé ce qu’elle a appelé la première marque mondiale de marijuana. Marley Natural a vendu une variété de lotions, de crèmes et d’autres produits connexes avec des suppléments de marijuana. Décédé d’un cancer en mai 1981, Bob Marley considérait le cannabis ou la marijuana comme faisant partie intégrante de sa foi, le rastafarisme. Il avait activement milité pour sa légalisation.