L’excès en toute chose nuit dit la maxime. Une vérité qui en tous cas semble s’être réalisée dans la vie de Lee Kamen, un propriétaire de bar dans le nord de l’Angleterre. Récemment l’homme confiait à une presse locale comment sa consommation excessive de boissons énergisantes lui avait valu de faire une crise cardiaque. Depuis Kamen est diminué physiquement, avec son cœur depuis trois années maintenant, sous assistance médicamenteuse. Il a dit vouloir partager son expérience pour éviter à d’autres de connaitre ses déboires.

« Les magasins ne devraient pas en vendre aux enfants »

Lee Kamen il y a trois années de cela en 2017, avait été victime d’un infarctus. Une crise qui lui avait valu d’être transporté d’urgence à l’Hôpital et de subir une opération du cœur. À Kamen il avait été placé un stent, un dispositif qui aidait à garder les artères suffisamment ouvertes pour continuer à drainer le sang, notamment vers le cœur. La raison de cette crise cardiaque subite, son intensive consommation de boissons énergisantes pendant une année entière. « Je buvais entre huit et douze boissons énergisantes par jour, des Red Bull et des Monster. (…) Je travaillais beaucoup et je buvais pour tenir le coup. Ça a duré pendant à peu près un an » a relaté Lee Kamen, aux médias.

Et si Kamen, aujourd’hui âgé de 53 ans a décidé de partagé son expérience, c’est pour que beaucoup prennent conscience du risque que représente la consommation exagérée de ce type de boisson. Et surtout pour lui d’alerter sur leur faciliter d’accès aux enfants. « Je ne savais absolument pas que c’était mauvais d’en boire (…) les magasins ne devraient pas en vendre aux enfants », a-t-il ajouté ; ni « les grands supermarchés » ni « les petites supérettes ».

Un risque qui existe…

La consommation de boissons énergisantes, selon les scientifiques, peut augmenter la pression artérielle, la fréquence cardiaque et « diminuer les marqueurs importants de la fonction des vaisseaux sanguins ». De même selon l’American Heart Association, un organisme américain à but non lucratif qui travaille à réduire les décès causés par les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux ; « 236 ml » de boissons énergisantes suffisent pour augmenter votre tension artérielle, et entraîner une arythmie cardiaque.

Mais pas seulement. « Les boissons énergisantes pouvaient également à cause du sucre et de leur taux élevé d’acidité être néfastes à la dentition ». Éloïse Tamblini une jeune habitante de Québec au Canada avait à 24 ans perdu la quasi-totalité de ses dents, seulement 05 lui étaient restés, à cause de sa consommation poussée de boissons énergisantes.

Les scientifiques étudient encore les raisons de ces effets secondaires des boissons énergisantes sur le cœur, mais selon les experts, de nombreux indicateurs tendent vers sa teneur en caféine. Une boisson énergisante contient environ 80 mg de caféine pur pour 236 ml. De plus, d’autres ingrédients de ces boissons contiennent également cette substance, ce qui en fait une boisson riche en caféine. Or, Une bonne consommation de caféine ne doit pas dépasser 400mg par jour. Et des bouteilles ou cannettes excédait largement la capacité de 236 ml.