L’hydroélectricité est considérée comme un moyen efficace pour permettre à la Chine d’atteindre son objectif de devenir « neutre en carbone avant 2060 ». Pékin s’est engagé à accélérer les travaux sur les projets hydroélectriques dans le pays dans le cadre de son plan de développement économique et social quinquennal jusqu’en 2025. Après, le barrage des ‘’Trois-Gorges’’ sur le Yangzi Jiang, situé dans la province du Hubei mis en exploitation en 2012 ; Pékin a mis en service ce lundi la centrale hydroélectrique de Baihetan. La Chine détient désormais les deux plus grandes centrales hydroélectriques du monde.

Une structure de 34 milliards de dollars entièrement chinoise

Lundi, le président Xi Jinping a fait part de ses félicitations sur la chaîne nationale chinoise, peu après la mise en service des générateurs. « La centrale hydroélectrique de Baihetan (…) est le projet hydroélectrique le plus grand au monde et techniquement le plus difficile, jamais réalisé actuellement. Cela représente une percée majeure dans la fabrication d’équipements haut de gamme en Chine avec ses unités de production d’un gigawatt, qui sont les premières au monde » a tenu a souligné Xi Jinping.

Baihetan est l’un des quatre projets hydroélectriques chinois en exploitation ou en développement avec une capacité installée de plus de 10 GW. Les quatre projets, tous situés sur la rivière Jinsha, auront une capacité installée combinée d’environ 46 GW et une capacité de production annuelle de 190 TWh. La centrale hydroélectrique de Baihetan, en pleine puissance devrait générer 16 Gigawatts soit 60 milliards de kilowattheures (KWh) d’électricité, tout en compensant 52 millions de tonnes (Mt) d’émissions de CO2 par an. Un projet qui a couté 220 milliards de yuans environ 34 milliards de dollars est construit par la China Three Gorges Corporation.

Cette structure chinoise est celle-là même qui gère le barrage des ‘’Trois-Gorges’’, 22.5GW, le plus grand barrage hydroélectrique du monde. La seconde place au classement des barrages les plus grands était occupée par la centrale hydroélectrique d’Itaipú au Brésil et au Paraguay, qui lui a une capacité de 14 GW. Une place désormais ravie par la centrale de Baihetan.