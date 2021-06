Le président Xi Jinping a exhorté lundi les autorités chinoises à créer une image « digne de confiance, aimable et respectable » et aussi « adorable » du pays. Le président a déclaré que le pays avait besoin d’une « maîtrise du ton » dans sa communication avec le monde et qu’il devait être ouvert et confiant, mais aussi modeste et humble. Il s’agit d’un appel qui sonne comme un signe à repenser les relations diplomatiques de la Chine avec le monde. Le président Xi Jinping a déclaré aux hauts dirigeants du Parti communiste que la Chine devait se faire de nombreux amis.

Selon un reportage paru dans Bloomberg, le président a déclaré aux responsables que la Chine devait « élargir en permanence son cercle d’amis avec ceux qui comprennent et sont amicaux avec la Chine ». La Chine s’inspirera probablement du président américain Joe Biden pour nouer des relations plus amicales. Le pays pourrait viser une refonte de la stratégie de communication similaire au travail de Biden pour renforcer les relations américaines qui se sont affaiblies après les politiques de l’ancien président Donald Trump « America First ».

L’image de la Chine s’est dégradée depuis la pandémie

Les stratégies diplomatiques de la Chine sont souvent critiquées car la diplomatie du « Wolf Warrior » a été blâmée pour des revers avec des partenaires qui semblaient ouverts à des liens plus étroits, notamment les Philippines et l’Union européenne. Le directeur de l’Institut des affaires internationales de l’Université Renmin et un ancien diplomate chinois, Wang Yiwei, a déclaré à Bloomberg que la diplomatie affirmée de la Chine était née en réponse à ceux qui présentaient le pays comme une menace. Toutefois, selon lui, cela n’a satisfait ni le public national ni le public international. De plus, l’image du pays s’est dégradée depuis la pandémie.

Un impact négatif sur les intérêts fondamentaux du pays

Une enquête effectuée par Pew Research a montré que les opinions négatives sur la Chine ont atteint des sommets historiques l’année dernière. « La croissance de la puissance de la Chine doit être acceptée par le monde. Ce serait la véritable croissance de la puissance », a déclaré Yiwei. Le doyen exécutif de l’Institut d’études financières de Chongyang de l’Université Renmin et conseiller du gouvernement, Wang Wen, a déclaré au média que les dirigeants chinois considéraient que les fausses représentations de l’image de la Chine ont eu un impact négatif sur les intérêts fondamentaux du pays.