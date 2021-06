La situation sécuritaire de la Colombie a encore fait parler d’elle, et cette fois-ci c’est le président qui a été la cible d’une attaque. En effet, le chef de l’Etat colombien Ivan Duque a été victime d’un attentat, hier vendredi 25 juin 2021, alors qu’il était dans un hélicoptère avec ses ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que le gouverneur du département Norte de Santander.

Ivan Duque ne s’est pas montré effrayé par cette attaque

Le numéro un colombien a lui-même donné l’information dans un communiqué. « C’est un lâche attentat, on voit des impacts de balle sur l’aéronef présidentiel » a-t-il affirmé. Suite à l’attaque qui a eu lieu dans le département Norte de Santander, dans le nord du pays, aucune victime n’a été signalée. Le président colombien a également fait savoir dans son communiqué que cela est dû à la solidité de l’hélicoptère et au dynamisme de son équipe de sécurité qui est parvenu à empêcher que « quelque chose de mortel » n’arrive. Ivan Duque ne s’est pas montré effrayé par cette attaque. Il a en effet estimé qu’« on ne nous intimide pas avec la violence ni avec des actes de terrorisme. Notre État est fort, et la Colombie est assez forte pour affronter ce genre de menace ».

Alvaro Uribe avait été victime d’un attentat

Notons que la présidence colombienne a diffusé plusieurs images qui laissent voir que son hélicoptère a reçu plusieurs balles au niveau de la queue et du rotor principal. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un président colombien est victime d’un attentat. Avant Ivan Duque, son mentor politique et ancien président de la Colombie, Alvaro Uribe avait été victime d’un attentat en février 2003. Celui-ci avait été commis par la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc).