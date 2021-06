L’attaquant brésilien Neymar da Silva Santos Júnior plus connu sous le nom Neymar est en train de se rapprocher du record de buts national de la légende du football brésilien Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. En effet, alors que le pays abrite la compétition continentale de la Copa America, l’équipe nationale s’est illustrée par sa remarquable performance face au Venezuela. La sélection nationale brésilienne s’est imposée par un score de 3-0 contre le Venezuela avec l’apport non négligeable de l’attaquant du Paris Saint Germain.

Plus que 10 le séparent du roi “Pelé”

Il a réussi une passe décisive et a transformé un penalty obtenu par Danilo (64e). Il a également participé activement au but marqué par Gabigol à la 89ème minute. La star du Paris Saint Germain visiblement décidée à marquer positivement la compétition est à sa 67ème réalisation en 106 sélections. Il n’est plus qu’à dix buts du roi « Pelé » qui lui en a marqué 77 et détient ainsi le titre du meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao.

Neymar se fait remarquer par sa performance

L’attaquant brésilien pourrait davantage se rapprocher de ce record de Pelé au vu de la très bonne forme qu’il affiche en ce début de compétition. Il s’était également fait remarquer lors des derniers matchs qu’il a joués en sélection nationale. En effet, lors des matchs ayant opposé le Brésil à l’Équateur et le Paraguay dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 Neymar da Silva Santos Júnior avait déjà réussi ce type de performance.