Au Bénin, le gouvernement a pris de nouvelles mesures à propos des tests covid-19. Désormais, il n’est plus possible de les réaliser sur les sites dédiés à cet effet, comme par le passé. « A l’exception du dispositif mis en place pour les voyageurs (sites de l’aéroport, du palais des congrès et VIP), la réalisation d’un test PCR n’est possible désormais que sur ordonnance d’un médecin » peut-on lire sur la page officielle du gouvernement.

Pour intégrer les tests PCR au paquet d’activités des structures sanitaires

En d’autres termes, les tests Covid-19 se feront désormais sur prescription médicale. C’est une décision prise par le ministre de santé Benjamin Hounkpatin. La note de service en date du 11 mai 2021 a été adressée aux acteurs de la pyramide sanitaire. Le gouvernement rappelle cependant que les tests restent gratuits.

Une fois que le citoyen a son ordonnance médicale, il pourra se rendre dans une formation sanitaire indiquée pour y faire son test. L’objectif du ministre de la santé à travers cette décision est d’intégrer les tests PCR au paquet d’activités des structures sanitaires publiques et privées.