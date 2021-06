En Chine, les autorités gouvernementales se sont fixées pour objectif de vacciner complètement 70 pour cent de la population, d’ici la fin de l’année, soit environ 980 millions de personnes. Pour atteindre cet objectif, Pékin a augmenté la production des deux principaux vaccins utilisés, ceux produits par les sociétés nationales Sinovac et Sinopharm. Des vaccins qui selon le experts semblent réduire le risque de Covid sévère, même si dans une moindre mesure que les vaccins fabriqués par Pfizer et Moderna. Ce dimanche 20 juin, en tous cas, le ministère de la Santé annonçait que sur le territoire c’était plus d’un milliard de doses qui avaient déjà été administrées.

Une campagne de vaccination accélérée…

Après le déclenchement de l’épidémie de coronavirus en Chine, les autorités ont pris des mesures pour la maîtriser rapidement et ont rapidement réussi à rouvrir l’économie et à ramener la vie à la normale. L’une des raisons du démarrage lent de la campagne de vaccination de la Chine plus tôt cette année serait , selon des observateurs, que les verrouillages et les tests de masse semblaient avoir « largement apprivoisé le virus ». De fait, les chinois ne voyaient plus l’urgence de se faire vacciner. Et l’autre raison étant que la Chine a d’abord fait des exportations de vaccins, une priorité de politique étrangère.

À la mi-mars, Pékin n’avait administré qu’environ 65 millions de doses ; avec une fréquence de seulement 4,8 millions de doses par jour en avril. Mais depuis, la campagne s’est accélérée, avec environ 17 millions de coups injectés chaque jour en juin. Il n’a fallu, selon les médias officiels, que 25 jours au pays pour passer de 100 millions de doses à 200 millions de doses. Et seulement six jours pour passer de 800 millions à 900 millions.

Ainsi donc ce dimanche, ce seraient 1 010 489 000 doses qui avaient été administrées à des personnes en Chine, selon la Commission nationale de la santé (NHC) du pays. Plus de 100 millions de doses ont été administrées dans les six jours jusqu’à samedi inclus. Néanmoins, aucunes données tangibles ne venaient révéler le nombre de personnes qui ont été complètement vaccinées, car le gouvernement ne publie pas ces chiffres. Mais on remarque selon les statistiques officielles, que dans « la province du Guangdong, qui englobe Guangzhou, seulement 36% de la population avait été complètement vaccinée début juin ».