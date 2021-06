Il y a quelques jours, le directeur général de l’OMS le Dr Tedros Ghebreyesus lançait un appel, un autre, pour une distribution équitable des vaccins contre le coronavirus. Dans sa déclaration, le responsable mondiale de la Santé avait plaidé pour une meilleure couverture du dispositif Covax. Une chose qui ne pouvait être possible que si les laboratoires et autres sociétés pharmaceutiques acceptaient de réserver à l’initiative, 50 % de la production de vaccins cette année. Ce jeudi, l’Organisation mondiale de la Santé rappelait l’urgence de la situation en précisant que « seulement 2 % des habitants du continent » ont reçu à ce jour une dose.

225 millions de doses nécessaires en urgence

Selon la dernière mise à jour de la situation de l’OMS, 54 pays d’Afrique ont enregistré près de cinq millions d’infections au COVID-19 à ce jour et le nombre a augmenté de près de 20 %, pour atteindre plus de 88 000, au cours de la semaine se terminant le 6 juin. Une tendance à la hausse donc de la pandémie et ce « dans 10 pays africains ». Quatre pays selon l’OMS, ont enregistré une augmentation de 30% des cas au cours des sept derniers jours, par rapport à la semaine précédente. La plupart des nouveaux cas se trouvant « en Égypte, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Ouganda et en Zambie » avec « plus de la moitié (…) dans neuf pays d’Afrique australe ».

« Alors que nous approchons de cinq millions de cas et qu’une troisième vague se profile en Afrique, nombre de nos personnes les plus vulnérables restent dangereusement exposées au COVID-19 », a averti le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. Du coup selon le médecin, l’appel lancé hier seulement par le Dr Ghebreyesus, est éminemment d’actualité. Car la situation est telle en Afrique que selon le Dr Moeti « c’est agir ou mourir sur le partage de dose pour l’Afrique ».

Ce sont selon les prévisions, « 225 millions de doses de vaccin » qui sont nécessaires de toute urgence sur le continent alors que les infections à coronavirus y ont augmenté pour la troisième semaine consécutive. Alors que « malgré les engagements récents » a ajouté Mme Moeti, « seule la France a augmenté ses dons via Covax, avec 1 million de doses distribuées dans huit pays en juin ».