Désormais, l’Organisation Mondiale de la Santé n’associera plus le nom d’un pays à la désignation d’un variant du coronavirus. L’objectif est d’éviter les stigmatisations des ressortissants des pays dont le nom est utilisé pour désigner un variant. L’autre but de ce changement de nom est que le nom des différents variant soit facile à prononcer.

L’appellation de variant par le pays de provenance du virus est apparu dans les médias et au sein de grand public pour contourner les désignations scientifiques : B.1.617, B.1.1.7 ou encore B.1.351. A en croire la décision qui a été prise par l’organisme onusien chargé des questions sanitaires, des noms de lettes grecques seront utilisés en lieu et place des pays. Ainsi, au lieu de parler de variant britannique pour préciser la provenance, il sera baptisé Alpha.

Beta, Gamma, Kappa

Celui qui provient de l’Afrique du Sud sera appelé désormais Beta. Le variant détecté au Brésil est désigné par Gamma. L’OMS a par contre voulu différencier ceux identifiés en Inde et qui se sont propagés dans une dizaine de pays. Ce deux sous-groupes seront appelés Delta et Kappa. Cette initiative aura le mérite d’éviter les attaques et stigmatisations comme aux Etats-Unis où l’administration Trump parlait souvent de virus chinois pour désigner le Covid-19.