Suspendu après l’émeute meurtrière du 06 janvier au capitole américain, l’ancien président américain Donald Trump pourrait avoir à nouveau accès à son compte Facebook en janvier 2023. Facebook a annoncé vendredi avoir suspendu l’ancien président américain de sa plate-forme jusqu’en janvier 2023 au moins. La société de Mark Zuckerberg a également annoncé des changements dans la façon dont elle traitera les dirigeants mondiaux qui vont enfreindre les règles à l’avenir.

Le mois dernier, le conseil de surveillance indépendant de Facebook avait confirmé le blocage du géant des médias sociaux sur Trump, qui a été appliqué après le 6 janvier. La société avait déclaré que les publications du président incitaient à la violence. Toutefois, le conseil a jugé qu’il était erroné de rendre l’interdiction indéfinie et lui a donné six mois pour déterminer une « réponse proportionnée ». La suspension de deux ans de Trump est entrée en vigueur à compter de la date à laquelle il a été bloqué, c’est-à-dire le 7 janvier 2021, et ne sera rétablie que si le risque pour la sécurité publique avait diminué, a déclaré Facebook dans un article de blog.

Possibilité d’une suspension permanente

Facebook avait déclaré qu’il travaillerait avec des experts pour prendre cette décision et évaluerait des facteurs tels que les cas de violence, les restrictions aux rassemblements pacifiques et d’autres marqueurs de troubles civils. Il a également déclaré qu’il y aurait un ensemble de sanctions croissantes qui seraient déclenchées si Trump enfreignait d’autres règles qui pourraient conduire à sa suspension permanente.

« Compte tenu de la gravité des circonstances qui ont conduit à la suspension de M. Trump, nous pensons que ses actions ont constitué une grave violation de nos règles qui méritent la peine la plus élevée disponible en vertu des nouveaux protocoles d’application », a déclaré Nick Clegg, responsable des affaires mondiales de Facebook. La période de la suspension de Trump montre qu’il ne pourra pas utiliser ses comptes avant les élections nationales de mi-mandat de novembre 2022, lorsque son parti sera en compétition pour des sièges au Congrès. Toutefois, il pourra peut-être revenir sur les réseaux sociaux bien avant la prochaine élection présidentielle en fin 2024.