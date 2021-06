Ce mardi, une pièce d’or Double Eagle de 1933 a été vendue aux enchères à un montant record de 19,5 millions de dollars à New York. Le timbre le plus rare au monde a également été vendu à 8,3 millions de dollars. La pièce de monnaie, le seul Double Eagle de 1933 jamais autorisé à appartenir à un particulier, devrait se vendre entre 10 et 15 millions de dollars lors de la vente aux enchères de Sotheby’s à New York. Il a été vendu par le créateur de chaussures et collectionneur Stuart Weitzman qui l’a acquis en 2002 pour ce qui était alors un prix record mondial de 7,6 millions de dollars.

La pièce, d’une valeur nominale de 20 $ et d’un dessin distinctif représentant un aigle américain en vol d’un côté et l’image d’une femme incarnant la liberté de l’autre, a été la dernière pièce d’or frappée pour la circulation aux États-Unis. Mais elle n’a jamais été mise en circulation après que le président Franklin Roosevelt eut retiré les États-Unis de l’étalon-or et que toutes les copies ont été détruites. Weitzman, qui collectionne des timbres et des pièces depuis son enfance, a déclaré qu’il utiliserait l’argent de la vente de mardi pour financer ses entreprises caritatives, notamment la recherche médicale, son école de design et un musée juif à Madrid.

Une tradition commencée par les propriétaires précédents

Weitzman a également vendu mardi un timbre pour 8,3 millions de dollars, le British Guiana One-Cent Magenta émis en 1856. Le timbre est le seul survivant d’une série qui a été imprimée par la nation sud-américaine en raison d’une pénurie de timbres envoyés par ses dirigeants coloniaux britanniques de l’époque. Le designer l’avait acheté en 2014 pour 9,5 millions de dollars et a poursuivi une tradition commencée par les propriétaires précédents en ajoutant sa propre touche, un dessin au trait d’une chaussure à talon et ses initiales au dos du timbre. Il a été vendu à un prix sensiblement inférieur au prix d’achat.