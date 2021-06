Depuis quelques jours, l’affaire des dirigeants européens espionnés par les USA fait la une de la presse internationale. En effet, selon les informations de la télévision publique danoise DR, plusieurs responsables européens dont la chancelière allemande, Angela Merkel et des responsables français ont été espionnés par la National Security Agency (NSA) via le Danemark.

La France avait appelé au calme

Selon les explications données par une enquête du média danois DR, la NSA avait usé de son partenariat avec l’unité de renseignement étrangère du Danemark pour espionner des responsables européens. Suite à la divulgation de ces informations, la France avait appelé au calme demandant que les faits soient d’abord vérifiés avant de tirer des conclusions. Dans une interview accordée au média français Franceinfo, le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune, avait déclaré que cette affaire est « extrêmement grave, il faut vérifier si nos partenaires de l’UE, Danois, ont commis des erreurs ou des fautes dans leur coopération avec les services américains […]. Et puis du côté américain, voir si en effet, il y a eu […] l’écoute, l’espionnage de responsables politiques ».

Il ne s’agit que de « partie émergée de l’iceberg »

Après la publication de l’enquête par le média DR, la Russie a estimé qu’il y avait davantage d’informations inquiétantes dans cette affaire d’espionnage. D’après elle, il ne s’agit que de la « partie émergée de l’iceberg ». Dans une interview accordée par la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova : « La situation est bien plus terrible pour les États membres de l’Otan que ce que tout le monde a pu lire actuellement. Ce dont l’Otan, le secrétaire général de l’Otan et les dirigeants de l’UE essaient de ne pas parler ». Pour elle, la vérité est plus catastrophique que les informations qui circulent dans les médias.