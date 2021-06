Ces derniers jours, la France tente visiblement de regagner la confiance de ses anciennes colonies africaines, face à la Russie qui est en train de chercher à s’implanter sur le continent. La récente visite du président Emmanuel Macron en Afrique du Sud et au Rwanda en est une preuve. Au Rwanda, Macron a essayé de relancer les relations diplomatiques entre Kigali et Paris qui ont été rompues par la question du génocide des Tutsis. En Afrique du Sud, le président a prôné le vivre-ensemble entre l’Europe et l’Afrique comme une réalité qui s’impose aujourd’hui.

Au Sénégal et en Côte d’Ivoire où les présidents Macky Sall et Alassane Ouattara sont accusés d’être les premiers représentants de la France sur le contient, le ministre français de la Culture Franck Riester y effectue actuellement une tournée. Ce mardi 1er juin 2021 le ministre a rencontré les entrepreneurs sénégalais dans le secteur du numérique. Ces jeunes ont présenté leurs différents projets d’entreprise, qui pour le ministre, répondent bien au partenariat que la France souhaiterait nouer avec l’Afrique. Il a par ailleurs salué le génie et le savoir-faire des Sénégalais « qui créent aujourd’hui l’économie de demain ».

“Ce qui compte, ce sont les actes”

« La stratégie de la France, du président, c’est de soutenir la société civile sénégalaise, africaine, notamment en soutenant tout ce qui permet la réalisation des rêves de la jeunesse, notamment via l’entrepreneuriat », a déclaré Franck Riester. Pour ce dernier, la France compte nouer un « partenariat sur le temps long » dans lequel « ce qui compte, ce sont les actes ». Le ministre est également attendu en Côte d’Ivoire.

Bravo à la créativité des femmes et des hommes de la #tech 🇸🇳 qui créent aujourd'hui l'économie de demain ! Aux côtés de @dersenegal et @Psarr_der, nous soutenons l’innovation digitale sénégalaise: #formation, agriculture, recyclage, #ICC, tout y est ! 👏🏻 pic.twitter.com/AYtxEj0pR7 — Franck Riester (@franckriester) June 1, 2021