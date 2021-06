Warren Buffet ne fait plus partie de la fondation Bill et Melinda Gates. En effet, il a confirmé qu’il comptait bien quitter ses fonctions même s’il continuera à contribuer à l’organisation, de manière purement financière. Âgé de 90 ans, il a avoué avoir été inactif au sein du comité durant de nombreuses années et souhaite que quelqu’un reprenne sa place.

Un départ qui intervient cependant quelques semaines seulement suite à l’annonce du divorce du couple Gates. Fondée en 2000, l’organisation s’est imposée au fil des années comme étant l’une des plus puissantes au monde. Selon certains calculs, elle aurait d’ores et déjà été en mesure de financer des projets à hauteur de 53.8 milliards de dollars.

Warren Buffet quitte la fondation Gates

Philanthrope, Warren Buffet a déjà fait parler de lui en 2006, lorsqu’il a confirmé vouloir redistribuer 99% de ses actions Berkshire à des œuvres de charité. Il a d’ailleurs donné 4.1 milliards de dollars de ce mercredi à de nouvelles œuvres, ce qui lui permet d’atteindre la moitié de l’objectif qu’il s’était fixé.

Des activités philanthropiques qu’il souhaite continuer

Du côté des Gates, pour le moment, aucune réaction. On imagine que le couple travaille actuellement autour de son divorce, après 27 années de vie commune. Un divorce inexpliqué même si les liens entretenus par le milliardaire avec Jeffrey Epstein semblent être l’une des principales raisons.