De l’étape de rumeur, la candidature du polémiste français Eric Zemmour est visiblement en train de passer à une étape de confirmation. En effet, selon la déclaration qui a été faite par Arnaud Stephan, un conseiller de Marion Maréchal, il est certain que le journaliste se présente à la prochaine présidentielle en France. « Il va être candidat, c’est certain, Reste à savoir à qui peut-il s’adresser et dans quels termes en se situant à la droite de Marine Le Pen », a fait savoir ce proche collaborateur de la nièce de la présidente du Rassemblement National.

Albin Michel met fin à sa collaboration

Ces mots interviennent dans un contexte où l’éditeur du journaliste a annoncé qu’il mettait fin à leur contrat. Dans un communiqué, Eric Zemmour a déclaré que Albin Michel a décidé de mettre fin à leur collaboration au mépris des clauses contenues dans le contrat qui les lie depuis plusieurs années. Cette décision de l’éditeur aurait visiblement des liens avec les nouveaux engagements politiques que s’apprête à prendre Eric Zemmour qui en plus de la casquette de journaliste, essayiste veut être un homme politique.

« Albin Michel rompt unilatéralement sa relation commerciale avec Eric Zemmour au mépris du contrat qui les lie. Albin Michel vient de décider de jeter aux orties ses engagements envers Éric Zemmour. Le chroniqueur vedette de CNews est pourtant depuis 10 ans l’un des auteurs phares les plus rentables de l’éditeur parisien. », avait déploré le communiqué. De son côté l’éditeur fait savoir pour justifier sa décision que le journaliste veut devenir « un homme politique engagé dans un combat idéologique personnel ».

Le Pen contre la candidature de Zemmour

Rappelons que la candidature du journaliste français est très mal perçue au sein de la formation politique de Marine Le Pen. « Objectivement, c’est une candidature qui peut aider Emmanuel Macron à arriver en tête à l’élection présidentielle, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l’instant », avait commenté Marine Le Pen au cours du « Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ».