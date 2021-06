Il y a quelques semaines, le livreur Dieugrot Jospeh était violemment pris à parti par un individu alors qu’il était sur le point de récupérer une commande Uber Eats avant de partir la livrer. Les images de son agression ont suscité l’indignation. Depuis, il n’a d’ailleurs pas repris son travail de livreur.

Insulté “d’esclave” ou encore de “sale noir“, Dieugrot Jospeh a confirmé avoir vu la mort en face. Il faut dire que son agression a été d’une rare violence, suscitant l’indignation. Aujourd’hui, ce dernier est toujours sous le choc. Dès qu’il passe non loin des lieux du drame, ce dernier assure revivre le film des événements.

Dieugrot Joseph revient sur son agression

Aujourd’hui, Dieugrot Jospeh ne se sent plus en capacité de sortir de chez lui ni même de reprendre son travail. Il assure d’ailleurs que l’ensemble de ses projets, de ses envies, sont désormais mis de côté. Sans solution, il ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Seule certitude, il invite l’ensemble des peuples à vivre dans la paix et l’amour plutôt que dans la haine de l’autre.