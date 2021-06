Didier Raoult, homme le plus intelligent au monde ? Selon le professeur, son quotient intellectuel atteindrait des sommets. Plus fou encore, certains grands génies, comme Einstein ou Mozart seraient largement dépassés. Sur les réseaux sociaux, cette sortie a suscité de nombreux messages insolites, notamment sur Twitter ou les internautes s’en sont donnés à cœur joie.

C’est simple, Didier Raoult est un personnage qui fascine mais qui en agace beaucoup d’autres. Récemment, il a notamment fait l’objet d’un livre de la part des journalistes Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin. L’occasion pour les deux, d’étudier et revenir plus en détails sur ce fantasque personnage du monde scientifique.

Le professeur Raoult aurait un Q.I de 180

À l’occasion d’une rencontre, les deux journalistes lui ont notamment demandé s’il était au courant de son intelligence, s’il l’avait déjà mesuré. Le professeur Raoult a alors confirmé qu’adolescent, il a été testé. Résultat ? Alors qu’il n’avait que 14 ans, son pédopsychiatre lui apprend qu’il a un QI de 180, mais que « tout ira bien ».

Raoult, plus fort qu’Einstein ?

La moyenne mondiale, elle, se situe autour des 100. Einstein d’ailleurs, aurait paru bien ridicule à côté de Didier Raoult, avec son Q.I à 160. Forcément, sur les réseaux sociaux, les moqueries ont fusé. Beaucoup ont tenu à rappeler que le calcul du QI s’arrêtait à 160. D’autres en revanche, ne se sont pas fait prier pour rire un bon coup.

Il se vante d’avoir un QI de 180, possède un buste de lui-même, s’insurge que l’on décore ses adversaires, se comporte somme un gourou. Le Pr Raoult, décortiqué par ⁦@ArianeChemin⁩ et ⁦@MFEtchegoin⁩ . Extraits de leur livre-enquête https://t.co/2QplNKt1nQ — Raphaelle Bacqué (@RaphaelleBacque) May 31, 2021

Ah, le QI et celui qui aura le plus gros… voire plus que le maximum absolu des tests (sur l'échelle de Wechsler, WAIS ou WISC, le max c'est 160)



180, de quoi avoir son buste en marbre sur une colonne, en effet… avec des leds qui clignotent. pic.twitter.com/6wY06acZzZ — Le Doc (@Le___Doc) May 31, 2021

Personne :



Didier Raoult qui un jour a entendu un pédopsychiatre dire qu’il avait 180 de QI pic.twitter.com/6NBqKwphnk — Tiek-ar (@KUEEN_KIN) June 1, 2021