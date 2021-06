A Marseille en France, les policiers ont mis la main sur un important stock d’armes dans le quartier de l’Estaque. La découverte a été faite par des policiers de l’antenne anti-stupéfiants de la police judiciaire de Marseille. C’était lors du démantèlement d’un petit point de deal. Au total, trois personnes ont été interpellées lors de cette opération. Il s’agit de deux jeunes âgés de 20 et 25 ans et d’une quinquagénaire.

3kg de cannabis

Les suspects ont été arrêtés avec 3 kg de cannabis, plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et de plus de 5000 euros. Mais la surprise n’était pas la quantité de stupéfiants saisis. Selon les confidences qui ont été faites par les responsables de la police à la presse, l’importance de l’armement avait retenu l’attention.

Des armes de guerre

«Une Kalachnikov avec des chargeurs, un fusil à pompe et un fusil de chasse avec canons et crosses sciés et un important lot de cartouches, deux pistolets automatiques et leurs munitions, deux grenades, deux gilets dont un gilet pare-balles lourd», sont autant de choses qui ont été saisies lors de cette opération.

«Ces petits réseaux de quartier éprouvent le besoin de se défendre contre de plus gros trafiquants pour éviter d’être happés et rester maitres de leur territoire», a expliqué à la presse le commissaire divisionnaire Sébastien Lautard.