La Commission nationale chinoise de la santé (NHC) a annoncé ce mardi, qu’un homme de 41 ans a été confirmé comme le premier cas humain d’infection par une souche rare de grippe aviaire connue sous le nom de H10N3. Le cas a été enregistré dans la province chinoise du Jiangsu, dans l’est de la Chine. De nombreuses souches différentes de grippe aviaire sont présentes en Chine et certaines infectent sporadiquement des personnes, généralement celles qui travaillent avec de la volaille. Pour le moment, rien n’indique que le H10N3 peut se propager facilement chez l’homme.

L’homme, un habitant de la ville de Zhenjiang, a été hospitalisé le 18 avril et a reçu un diagnostic de H10N3 le 28 mai, a indiqué la commission de la santé. Il n’a pas donné de détails sur la façon dont l’homme a été infecté. Il est maintenant stable et prêt à être libéré. L’enquête sur ses contacts étroits n’a révélé aucun autre cas, a déclaré le NHC. Aucun autre cas d’infection humaine par le H10N3 n’a été signalé dans le monde, a déclaré la commission.

Un virus faiblement pathogène

Le H10N3 est faiblement pathogène, ce qui signifie qu’il provoque une maladie relativement moins grave chez la volaille et qu’il est peu probable qu’il provoque une épidémie à grande échelle, a ajouté le NHC. La souche n’est « pas un virus très commun », a déclaré Filip Claes, coordinateur du laboratoire régional du Centre d’urgence pour les maladies animales transfrontalières de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture au bureau régional pour l’Asie et le Pacifique.

L’analyse des données génétiques du virus sera nécessaire pour déterminer s’il ressemble à des virus plus anciens ou s’il s’agit d’un nouveau mélange de différents virus, a déclaré Claes. Il n’y a pas eu de nombre significatif d’infections humaines par la grippe aviaire depuis que la souche H7N9 a tué environ 300 personnes en 2016-2017.