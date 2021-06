Le Hadj 2021 va-t-il se tenir ? Pour l’instant, le gouvernement béninois n’a pas encore la réponse à la question car les autorités saoudiennes compétentes n’ont, pour le moment, communiqué aucune information quant à la tenue ou non au Hadj 2021. Mais, le gouvernement béninois a constaté que certains se présentent comme responsables de sociétés agréées pour les prestations d’assistances aux pèlerins pour la Mecque et collectent déjà les fonds chez les fidèles. A travers un communiqué, le gouvernement met en garde ces collectionneurs illégaux.

Nul ne sait pour l’instant si le Hadj 2021 aura lieu. Mais force est de constater que certaines personnes se font passer pour des responsables de sociétés agréées pour les prestations d’assistances aux pèlerins pour la Mecque. Ils collectent donc ou demandent aux candidats au pèlerinage de déposer à leur niveau, le montant pour leur participation au Hadj. Dans un communiqué en date de ce vendredi 4 juin 2021, le ministre des Affaires étrangères et président du Comité d’orientation et de supervision du Hadj, Aurélien Agbénonci vient faire un rappel à l’ordre. Il indique dans ce communiqué signé par son directeur de cabinet, l’ambassadeur William Comlan qu’à ce jour, les autorités saoudiennes compétentes n’ont encore communiqué aucune information quant à la participation ou non au Hadj de cette année 2021, des pèlerins résidant hors du territoire du royaume d’Arabie Saoudite.

Aussi, le ministre informe que «le gouvernement béninois, à travers le Comité d’orientation et de supervision (COS) du Hadj ne s’est pas encore prononcé sur la tenue du Hadj, encore moins, sur le montant arrêté par pèlerin pour la participation audit Hadj ». C’est pourquoi, il demande aux responsables desdites sociétés de cesser, sans délai, cette campagne de collecte d’argent en cours et de restituer les sommes déjà perçues auprès des candidats au Hadj. Le ministre rassure que le gouvernement suit de près l’évolution de la situation et qu’au moment opportun, «les candidats au Hadj vont être informés à travers un communiqué officiel, des dispositions utiles à prendre ».