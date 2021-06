Après avoir souffert pendant plus d’un an de la maladie relative au nouveau coronavirus, la scénariste de Dawson, Heidi Ferrer se serait donnée la mort. L’annonce de son décès a été faite par son conjoint par le canal du réseau social Instagram. « Mon bel ange est décédé ce soir après une bataille de 13 mois contre le coronavirus. C’était une mère extraordinaire. Elle a combattu cette maladie insidieuse avec la même férocité avec laquelle elle a vécu. Je t’aime pour toujours et je te verrai plus tard. », avait publié Nick Guthe l’époux de la défunte.

“Je ne voulais pas vivre comme ça…”

La disparue aurait contracté le virus en février 2020. Durant plusieurs mois, elle a trainé les effets secondaires de ce virus qui l’a visiblement fait souffrir selon un article qu’elle a rendu public sur son blog. « Dans mes moments les plus sombres, j’ai dit à mon mari que si je n’allais pas mieux, je ne voulais pas vivre comme ça. Je sais que des gens mourront par suicide, incapables de travailler, même de prendre soin d’eux-mêmes, beaucoup vivent seuls, certains sont sans abri »,avait-elle laissé lire il y a quelques mois sur le blog intitulé : Girl to Mom.

Longtemps alitée

Le décès serait intervenu depuis le 26 mai selon les précisions de sa famille. Le suicide aurait été commis à son domicile de Los Angeles, en Californie. Celle qui est partie en laissant derrière elle un enfant se plaignait des courbatures, puis de graves douleurs aux pieds et aux chevilles, de la fatigue et avait des symptômes grippaux. Elle a par la suite été alitée.