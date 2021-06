Samedi, Ebrahim Raïssi, fervent critique occidental, a été déclaré vainqueur d’une course électorale en Iran, qualifié d’« historiquement non compétitive » par les observateurs internationaux. Il deviendra le huitième président du pays lorsqu’il succèdera à Hassan Rouhani en août. Ce lundi dans sa première conférence télévisée en direct, le nouveau président iranien a donné le ton des prochaines relations avec les USA. Non, Ebrahim Raïssi n’a pas l’intention de rencontrer le président Joe Biden ; sur aucunes questions.

Ebrahim Raïssi se montre intransigeant avec les USA

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l’administration Biden négocie avec les autorités iraniennes, essayant de parvenir à un accord qui verrait les deux pays revenir aux termes des accords internationaux de Vienne. Avec Hassan Rouhani déjà les discussions étaient tendues, mais en bonne voie selon les négociateurs. Cependant depuis les dernières élections et notamment depuis ce lundi, les négociations avaient de fortes chances d’être un peu plus tendues.

Au cours de sa conférence de presse, le président iranien avait été clair. Il n’était pas question pour lui de rencontrer le président Biden ou encore de « négocier » le programme national de missiles balistiques ; encore moins le soutien de la république islamique aux milices régionales à travers le Moyen-Orient. Une ligne intransigeante qui n’étonne que très peu, quand on connait la position de l’homme sur ses relations avec l’Occident.

Pour Raïssi, c’étaient l’Europe été les USA qui avaient mis en danger les Accords de Vienne, pas l’Iran. « Les Américains ont piétiné le JCPOA et les Européens n’ont pas tenu leur engagement. Je réitère aux États-Unis que vous vous êtes engagés à lever les sanctions. Revenez et respectez vos engagements. Ma proposition sérieuse au gouvernement des États-Unis est qu’ils reviennent ( à l’Accord ndlr) de manière accélérée ; ce faisant, ils prouveront leur sincérité » a déclaré en substance, le nouveau président iranien.