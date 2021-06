Plus de peur que mal, pourrait-on dire suite à la blessure au genou de Karim Benzema. En effet, selon les éclairages apportés dans l’entourage de l’équipe de France, il n’y aurait « rien de méchant ». Lors du match ayant opposé les Bleus à la Bulgarie, le joueur vedette du Real-Madrid a dû quitter la pelouse verte à la 31ème minute de jeu. Il avait été victime d’une béquille.

48 à 72 heure d’absence aux entraînements

Quelques minutes après le choc, il a dû quitter le terrain. Selon les informations rapportées sur cette situation, il a subi des examens qui permettent de dire qu’il n’y a rien de bien grave. L’échographie qui a été réalisée au lendemain du choc n’aurait rien révélé d’alarmant. La star du football ne prendra tout de même pas part aux entraînements collectifs et restera en soins entre 48 et 72h. La décision de son retour dépendra en effet de l’évolution de sa blessure. Les inquiétudes relatives à sa participation ou non aux premiers matchs de l’Euro ne semblent plus d’actualité.

“C’est un coup, il y a toujours pire dans la vie”

Toutes les dispositions sont prises pour un retour de Benzema sur le terrain dans le cadre de cette compétition. Le sélectionneur français avait déjà fait part de cette confiance au soir du mardi. «C’est un coup, il y a toujours pire dans la vie. J’ai un staff médical de haut niveau, on va faire ce qu’il faut. Ça ira mieux de jour en jour. Je n’ai pas de souci particulier, il n’y a rien de dramatique.», déclarait Didier Deschamps.