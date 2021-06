Cela fait plus d’une année que l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour Pénal internationale (CPI). Depuis, ses partisans sont impatients de le voir revenir dans son pays. Même si l’actuel président ivoirien Alassane Ouattara a donné son feu vert pour qu’il rentre en Côte d’Ivoire, la condamnation de Laurent Gbagbo dans une autre affaire en Côte d’Ivoire, inquiète les partisans de ce dernier.

Une amende 329 milliards de francs CFA

Il s’agit en effet, de l’affaire de la BCEAO. Pour cette dernière, l’Etat ivoirien avait condamné en 2018, Laurent Gbagbo à 20 années d’emprisonnement et une amende de 329 milliards de francs CFA. L’ancien président ne figurait pas dans la liste de ceux qui avaient bénéficié d’une amnistie présidentielle dans cette affaire. Cependant, l’amnistie excluait de manière spécifique les membres de groupes armés et militaires emprisonnés pour crimes de sang et les personnes « en procès devant une juridiction pénale internationale », à savoir Laurent Gbagbo. Mais, après l’acquittement de ce dernier par la CPI, ses proches nourrissent l’espoir qu’il soit également amnistié.

Selon Me Mathurin Dirabo, « le pouvoir prendrait un acte courageux en étendant l’amnistie ». Pour rappel, les clients de ce dernier à savoir : l’ancien ministre du budget de Laurent Gbagbo, Justin Koné Katinan, l’ex-ministre des Finances Désiré Diallo et l’ex-Premier ministre Gilbert Aké N’Gbo sont parmi les personnes amnistiées par le président ivoirien dans le cadre de plus de 800 acteurs de la crise post-électorale.