L’arme qu’utilisera désormais le Nigéria pour combattre la piraterie maritime dans ses eaux territoriales et dans le golfe de guinée s’appelle « Deep blue ». L’infrastructure a été inaugurée par le président Muhammadu Buhari, le 10 juin dernier au port d’Apapa à Lagos. Selon les explications du Directeur général de l’Agence nigériane de l’administration et de la sécurité maritimes Bashir Jamoh, Deep blue est composée de trois hélicoptères de mission spéciale, deux navires de mission spéciale, 17 bateaux intercepteurs rapides, quatre tambours à air sans pilotes et 16 véhicules blindés.

“Poursuite des suspects”

Les agents travaillant sur Deep blue sont plus de 600. Ils sont formés pour mener à bien leur mission de lutte contre la piraterie maritime au Nigéria et dans le golfe de Guinée. Le président Buhari estime que le projet Deep Blue, améliorera « les mesures d’application de la loi, en particulier dans la poursuite des suspects en vertu de la loi contre la pirateries et d’autres infractions maritimes que j’ai promulgué en juin 2019 ».

L’initiative nigériane est saluée par l’Organisation maritime internationale via son secrétaire général Kitack Lim. Il a en effet participé à la cérémonie d’inauguration de «Deep blue», une infrastructure dont pourrait bénéficier des pays du golfe de Guinée comme le Bénin confronté chaque année à des attaques de navires par des pirates, au large de ses côtes.