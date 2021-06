La dernière du jeune couple de Sussex est née ! Ce 4 juin 2021 est née la première fille de Meghan Markle et du prince Harry. Et pour marquer ce moment historique et heureux de cette naissance ses parents ont publié dans un communiqué les prénoms choisis pour désigner leur nouveau-né, un communiqué accompagné d’un hashtag #babysussex. Elle s’appelle : Lilibet “Lili” Diana Mountbatten Windsor. Bien entendu ses prénoms ont une raison et des significations. Ils ont été attribués respectivement en hommage à la reine Elizabeth et à la mère du Prince Harry, la princesse Diana ou Lady Di disparue en 1997 pour rappel dans une tragique condition.

Pour le moment, aucune publication photographique du couple comme du bébé n’a été publiée suite à cette naissance mais la porte parole du couple, Victoria Murphy via son compte Twitter a promis de prochains développements à venir sur le site de leur organisation Archewell. Il faut également noter que le couple a choisi de recevoir les cadeaux et dons via ce canal.