Mattéo Ahlinvi a un nouveau club. C’est désormais fait. L’international béninois rejoint Dijon Football Club d’or (DFCO). A 21 ans, Mattéo Ahlinvi quitte ainsi Nîmes Olympique après seulement une saison Il signe un contrat de trois ans avec le club français de ligue 2. Le club a officialisé cette signature du Béninois via sa page Facebook. Après les négociations qui ont duré un certain temps, le milieu de terrain et le club de Nîmes ne sont pas parvenus à un accord.

Après une saison passée à Nîmes Olympique en ligue 1, L’international béninois Mattéo Ahlinvi signe un contrat de trois avec Dijon, un club qui vient de descendre en ligue 2. Le joueur évoque, pour quitter le club nîmois, le faible temps de jeu que lui a accordé son entraîneur Jérôme Arpignon surtout en seconde partie de la saison 2021. Longtemps annoncé du côté du côté de Watford en Angleterre, de Young Boys ou encore Stuttgart en Allemagne, le milieu de terrain rejoint donc Saturnin Allagbé, son coéquipier en sélection. « Le projet, les infrastructures du club et les discours des différents membres du club m’ont donné envie de venir relever le challenge », a indiqué le joueur. Il ajoute : « j’ai ressenti beaucoup d’intérêt de la part du club et le DFCO possède un super centre d’entraînement ». Et « j’ai vraiment hâte de pouvoir m’y entraîner et d’y découvrir mes nouveaux coéquipiers. ».