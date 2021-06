Plusieurs soldats français de la force Barkhane et des civils maliens ont été blessés dans l’explosion d’une voiture piégée dans la matinée de ce lundi 21 juin dans le centre du Mali à Gossi dans le quartier de Kaigourou. L’explosion de la voiture a atteint un véhicule de la force antidjihadiste française au Sahel en occasionnant les blessés d’après les autorités locales. « En début de matinée, un véhicule suicide a attaqué un véhicule de la force Barkhane alors en mission de reconnaissance pour sécuriser les alentours de la base opérationnelle avancée de Gossi » a déclaré l’état-major français dans un courrier confirmant l’incident.

L’état-major a précisé que « des unités d’alerte dont des hélicoptères Tigre et des Mirage 2000 interviennent pour appuyer les troupes au sol ». Au moins trois soldats français auraient été blessés et évacués par hélicoptère vers la base de Barkhane à Gao d’après des sources militaires et locales. Cet incident intervient à un moment où la France cherche à se retirer militairement du pays en amorçant « une transformation profonde » de sa présence, d’après Emmanuel Macron.

La fin de l’opération Barkhane

Le président a fait ces derniers temps deux annonces importantes concernant la force Barkhane. La première concernait la suspension des opérations conjointes entre l’armée malienne et les soldats français. La seconde est l’annonce de « la fin de l’opération Barkhane en tant qu’opération extérieure » au profit d’autres dispositifs. Il s’agit entre autres de la mission EUTM de formation, pilotée par l’Union européenne. La France va également s’engager dans la lutte antiterroriste au sein de la force Takuba.