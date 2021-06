Le responsable de la MINUSMA, s’est attardé ce lundi 14 juin sur la situation qui prévaut depuis quelques mois au Mali. A la faveur d’une prise de parole devant les membres du Conseil, El-Ghassim Wane qui est également Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali a mis l’accent sur la nécessité d’engager des réformes et des mesures dans le but d’un processus électoral crédible.

“Une action immédiate est maintenant requise”

« Une action immédiate est maintenant requise pour engager des réformes cruciales et jeter les bases d’un processus électoral crédible », a-t-il déclaré. « Cela implique une approche inclusive, un leadership malien fort et un compromis politique. Le soutien indéfectible des partenaires internationaux restera vital », ajoute-t-il. Il fera par la suite remarquer que les différents engagements qui ont été pris par la nouvelle équipe dirigeant du pays doivent se traduire en des actes concrets avec la participation « la constructive de toutes les parties prenantes maliennes ».

« Le moment est venu pour les dirigeants maliens de s’élever au-dessus de la politique partisane et des intérêts personnels et de travailler ensemble pour faire face à la crise dans l’intérêt de leur pays et de son avenir », a poursuivi le responsable de la Mission des Nations Unies au Mali. El-Ghassim Wane a également profité de cette occasion pour indiquer qu’il est important que la mission poursuive ses actions sur le terrain alors que Bamako concentre ses énergies sur la politique.

“Les attentes sont élevées…”

« Les attentes sont élevées. C’est compréhensible. Là où ils vivent, il y a peu ou pas de présence de l’État et la Mission est considérée comme le seul fournisseur de services de sécurité et d’autres services de base. La MINUSMA a un impact tangible souvent négligé », a expliqué le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU.