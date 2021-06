Au Cameroun, une affaire de mœurs impliquant un journaliste fait couler l’encre et la salive dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis près d’une semaine. Il s’agit de vidéos de « sextape » qui a été filmée dans le bureaude Martin Camus Mimb, journaliste promoteur de RSI Radio Sport, basé à Douala. Bien qu’il n’est pas lui-même formellement identifié dans la vidéo, Mimb est accusé d’être complice de la scène et voit désormais tout s’écrouler sous ses pieds.

Dans une publication sur sa page Facebook, le journaliste avait essayé de faire une mise au point de la situation, mais n’a pas réussi à convaincre ses compatriotes. A l’en croire, le jour où la scène avait eu lieu, il avait reçu la visite dans son bureau d’un couple inconnu qui voulait se faire dédicacer un livre dont il est l’auteur. Il se serait alors absenté pendant une dizaine de minutes laissant le couple dans le bureau. C’est au cours de ce laps de temps qu’ils auraient accompli leur besogne dont les images ont été publiées sur les réseaux sociaux.

L’affaire devant la justice

Depuis lors, toute tentative du promoteur de média dans le but de laver son honneur ne fait que le plonger davantage. Face à la tournure, que prend l’affaire et ses conséquences sur ses affaires, Martin Camus Mimb a décidé de faire appel à la justice pour laver son honneur. Un collectif d’avocat a déjà saisi l’affaire pour faire toute la lumière autour et surtout pour défendre l’honneur de la jeune fille Malicka qui est apparue dans la vidéo.