En avril, Microsoft a envoyé quelques rappels indiquant que le 11 mai 2021, plusieurs éditions de Windows 10, atteindront la fin de service. De fait, à cette date, Windows 10 Home, Pro (1909) et Enterprise Education et IoT Enterprise (1803, 1809) sont arrivés en fin de vie. Au 14 Octobre 2025, les éditions les plus courantes de Windows 10 à savoir ‘’Famille’’, ‘’Professionnel’’, ‘’Professionnel Éducation’’, et ‘’Professionnel pour les Stations de travail’’ connaitront le même sort.

Pas d’assistance technique après 2025

Lorsque Microsoft a annoncé le nouveau système d’exploitation en Septembre 2014, Windows 7 connaissait déjà un grand succès et était mondialement utilisé. Mais les ingénieurs de la firme ayant fait leur, la maxime qui veut que tout ce qui n’évolue finit par mourir, ont mis au point Windows 10. C’est vrai qu’avant cela il y avait eu Windows 8, et 8.1, mais ces éditions étaient pratiquement passées inaperçues. Windows 10 était donc arrivé avec une innovation majeure, on pouvait l’obtenir depuis une mise à jour de Windows 7, et surtout le nouvel OS (système d’exploitation) arrivait avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Le coup avait été cette fois gagnant, Windows 10 se posait en leader. Mais comme les OS précédents, le cycle de vie du ‘’support’’ Windows 10 comprend une phase d’assistance technique générale de cinq ans, commencée le 29 juillet 2015, et une deuxième phase d’assistance étendue de cinq ans débutée en 2020 et s’étendant jusqu’en octobre 2025. Ainsi donc au 14 Octobre 2025, la firme a elle-même annoncé que l’assistance technique pour toutes les éditions de Windows 10 prendraient fin. Cela signifiait que les appareils qui marchaient avec ses systèmes d’exploitation ne recevraient plus à partir de cette date, de mises à jour de sécurité, de correctifs ou de support technique de Microsoft.

Un Windows peut en cacher un autre…

Mais un Windows peut en cacher un autre, et les rumeurs d’un Windows 11 déjà très avancé alimentaient les débats chez les férus d’informatique. Microsoft a envoyé des invitations le 2 juin pour un événement virtuel qui se tiendra le 24 juin prochain. Un évènement où selon la presse américaine il y a avait de fortes chances que le successeur au Windows 10 soit annoncé. Déjà les supputations allaient bon train avec l’heure de l’évènement virtuel, 11 :00 du matin et une vidéo YouTube que Microsoft a mis en ligne pour « se relaxer avant le 24 juin », un clip de 11 minutes.